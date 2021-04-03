"Ліга чемпіонів для мене дуже важлива. Рання перемога на чемпіонаті світу – це те, що я не відразу усвідомив.

Мбаппе порівняв себе з Мессі та Роналду і зізнався, що допомагає йому не поступатися зірковим форвардам

Для мене це було вперше. Ок, ми виграли, йдемо далі, можна їхати додому. Мені не довелося постраждати, я відразу виграв турнір.

Ліга чемпіонів – це інше. Нам доводилося вилітати з неї, я страждав, це зовсім інше. Якщо ПСЖ виграє – це буде щось особливе! Тоді я буду емоційний, хоч чемпіонат світу це і святий Грааль. Але для мене Ліга чемпіонів найкраща", – цитує Мбаппе RMC Sport.

Нагадаємо, Мбаппе став чемпіоном світу у складі збірної Франції у 2018 році у віці 19 років. Вже найближчої середи, 7 квітня, нападник спробує наблизити свою мрію – ПСЖ зіграє перший чвертьфінальний поєдинок Ліги чемпіонів проти Баварії.

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