Французький нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе розповів, що ставиться до себе дуже самокритично, однак намагається по-особливому налаштовуватися на кожен матч.

"Кожен раз, коли виходжу на поле, завжди кажу собі, що я найкращий. А я ж грав проти Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду. Вони кращі за мене, вони роблять на мільярд речей більше, ніж я.

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Але в своїй голові я завжди кажу собі, що я найкращий, тому що таким чином ви не обмежуєте себе і намагаєтеся щосили. Звичайно, іноді люди не розуміють цього, тому що навколо цієї теми є перешкода. Ми не пояснюємо один одному, що таке его", – цитує Мбаппе RMC Sport.

Нагадаємо, Мбаппе виступає за ПСЖ з літа 2017 року. У поточному сезоні він провів у футболці парижан 36 матчів у всіх турнірах, в яких забив 30 голів і віддав 9 результативних передач.

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