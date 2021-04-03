"Лига чемпионов для меня очень важна. Ранняя победа на чемпионате мира – это то, что я не сразу осознал.

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Для меня это было впервые. Ок, мы выиграли, идем дальше, можно ехать домой. Мне не пришлось пострадать, я сразу выиграл турнир.

Лига чемпионов – это другое. Нам приходилось вылетать из нее, я страдал, это совсем другое. Если ПСЖ выиграет – это будет что-то особенное! Тогда я буду эмоциональный, хоть чемпионат мира это и святой Грааль. Но для меня Лига чемпионов лучше всего", – цитирует Мбаппе RMC Sport.

Напомним, Мбаппе стал чемпионом мира в составе сборной Франции в 2018 году в возрасте 19 лет. Уже в ближайшую среду, 7 апреля, нападающий попытается приблизить свою мечту – ПСЖ сыграет первый четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов против Баварии.

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