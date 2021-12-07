Ще у першому таймі матчу проти Брюгге Мбаппе відзначився дублем та перетнув відмітку у 30 м'ячів в Лізі чемпіонів.

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Таким чином у віці 22 років та 352 днів Кіліан став наймолодшим автором 30 голів в історії ЛЧ. Попередній рекорд за цим показником належав Ліонелю Мессі (23 роки 131 день).

Нагадаємо, чинний контракт Мбаппе з ПСЖ завершується влітку, і француз не поспішає підписувати нову угоду.

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