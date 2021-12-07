Мбаппе забил свой 30-й мяч в Лиге чемпионов и побил рекорд Месси
20:57 - Читати українською
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе продолжает переписывать достижения своего звездного одноклубника.
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90+2’ Доминик Собослай
90+2’ Доминик Собослай
Еще в первом тайме матча против Брюгге Мбаппе отличился дублем и пересек отметку в 30 мячей в Лиге чемпионов.
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Таким образом, в возрасте 22 лет и 352 дней Килиан стал самым молодым автором 30 голов в истории ЛЧ. Предыдущий рекорд по этому показателю принадлежал Лионелю Месси (23 года 131 день).
Напомним, действующий контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом, и француз не спешит подписывать новое соглашение.
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