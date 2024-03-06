"Ми дуже задоволені результатом та виходом до чвертьфіналу. Ми хотіли вийти в наступний раунд, і ми провели чудову гру. Це було важко, бо ніколи не буває легко – приїхати та виграти виїзний матч Ліги чемпіонів, але ми це зробили.

Розкішний гол Мбаппе, який розірвав сітку воріт, у відеоогляді матчу Реал Сосьєдад – ПСЖ – 1:2

У мене немає жодного особливого повідомлення. Я просто завжди хочу грати в Лізі чемпіонів. Це дуже важливе змагання. Я намагаюся завжди виступати добре. Іноді це вдається, а іноді – ні. Але я ніколи не буду гравцем, який ховається.

Між мною і Луїсом Енріке усе добре. З ним немає проблем, навіть якщо люди можуть подумати, що проблема існує. Звісно, у мене є проблеми, але тренер – не одна з них", – цитує Мбаппе France24 з посиланням на Canal Plus.

ПСЖ вийшов у чвертьфінал ЛЧ, знову перегравши Сосьєдад – Мбаппе оформив дубль, порвав сітку та повторив рекорд Мессі

"