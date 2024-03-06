Розкішний гол Мбаппе, який розірвав сітку воріт, у відеоогляді матчу Реал Сосьєдад – ПСЖ – 1:2
завершено
Кіліан Мбаппе 15’
Кіліан Мбаппе 56’
15’ Кіліан Мбаппе
56’ Кіліан Мбаппе
Парижани приїхали до Іспанії, маючи перевагу в два м'ячі після домашньої перемоги. Реал Сосьєдад навіть на власному полі не спромігся створити великих проблем супернику. Знову поразка.
ПСЖ вийшов у чвертьфінал ЛЧ, знову перегравши Сосьєдад – Мбаппе оформив дубль, порвав сітку та повторив рекорд Мессі
Героєм вечорі, безумовно, став Кіліан Мбаппе, який оформив дубль. Окремо зупинимось на першому голі. Форвард ПСЖ розхитав відразу двох суперників і пробив під дальню стійку. Удар вийшов настільки потужним, що не витримало кріплення сітки до каркасу воріт.
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