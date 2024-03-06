ПСЖ знову обіграв Реал Сосьєдад в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Парижани приїхали до Іспанії, маючи перевагу в два м'ячі після домашньої перемоги. Реал Сосьєдад навіть на власному полі не спромігся створити великих проблем супернику. Знову поразка.

ПСЖ вийшов у чвертьфінал ЛЧ, знову перегравши Сосьєдад – Мбаппе оформив дубль, порвав сітку та повторив рекорд Мессі

Героєм вечорі, безумовно, став Кіліан Мбаппе, який оформив дубль. Окремо зупинимось на першому голі. Форвард ПСЖ розхитав відразу двох суперників і пробив під дальню стійку. Удар вийшов настільки потужним, що не витримало кріплення сітки до каркасу воріт.