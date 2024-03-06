"Мы очень довольны результатом и выходом в четвертьфинал. Мы хотели выйти в следующий раунд, и мы провели великолепную игру. Это было трудно, потому что никогда не бывает легко – приехать и выиграть выездной матч Лиги чемпионов, но мы это сделали.

Роскошный гол Мбаппе, который разорвал сетку ворот, в видеообзоре матча Реал Сосьедад – ПСЖ – 1:2

У меня нет никакого особого сообщения. Я просто всегда хочу играть в Лиге чемпионов. Это очень важное соревнование. Я стараюсь всегда выступать хорошо. Иногда это удается, а иногда – нет. Но я никогда не буду игроком, который прячется.

Между мной и Луисом Энрике все хорошо. С ним нет проблем, даже если люди могут подумать, что проблема существует. Конечно, у меня есть проблемы, но тренер – не одна из них", – цитирует Мбаппе France24 со ссылкой на Canal Plus.

ПСЖ вышел в четвертьфинал ЛЧ, снова переиграв Сосьедад – Мбаппе оформил дубль, порвал сетку и повторил рекорд Месси

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