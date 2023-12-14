За рахунку 1:1 у матчі 6-го туру групового етапу ЛЧ між Борусією Д і ПСЖ форвард гостей Кіліан Мбаппе не погодився з рішенням головного тренера Луїса Енріке грати на утримання результату. Про це інформує Voetbal International, посилаючись на французькі ЗМІ.

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Повідомляється, що Мбаппе наполягав на тому, щоб парижани продовжили атакувати і забили переможний м'яч. Луїс Енріке, зі свого боку, дав правому захиснику Ашрафу Хакімі завдання "сісти" в оборону і не надто активно бігати вперед. Перемога означала для ПСЖ завоювання першого місця в групі та легшого суперника під час жеребкування 1/8 фіналу турніру. Зрештою матч завершився внічию, і ПСЖ став другим – завдяки перемозі Мілана над Ньюкаслом у паралельному матчі.

"Розчарування Мбаппе? Це нормально. Ми створили п'ять гольових моментів. Було б просто нерозумно пропустити другий м'яч після 85-ї хвилини. Якщо гравець засмучений, я маю впоратися з напругою, це мій обов'язок", – зазначив Луїс Енріке.

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