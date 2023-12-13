Дортмундська Борусія та Парі Сен-Жермен розписали нічию (1:1) в шостому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Борусію називали найслабшою командою в групі "смерті", але вона зуміла навіть завчасно вийти в плей-офф. Дві перемоги над Ньюкаслом, чотири очки з Міланом. В останньому турі Дортмунд приймав мотивований ПСЖ і знову здивував.

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Париж ризикував вилетіти з Ліги чемпіонів, тому розпочав матч потужно. Гості створювали шикарні моменти, але бездарно розпоряджалися своїми шансами. Лі дивом не забив з передачі Коло Муані. Мбаппе обіграв усіх і вже закинув м'яч у порожні ворота, однак Зюле на лінії врятував Борусію.

"Джмелі" не пропустили під час тієї навали з допомогою вищих сил, не інакше. Спроба від Шкріняра – блок, Барколя підкрутив у стійку. Мбаппе перехопив м'яч у центрі поля та створив ідеальний момент для Коло Муані, а той не реалізував вихід сам на сам.

ПСЖ внаслідок всіх цих невдач втратив впевненість і контроль над ситуацією. Борусія почала відповідати: гостро бив Ройс, прекрасні нагоди виникли в Адеємі та Хуммельса (неточні удари). На початку другого тайму Дортмунд все ж забив, коли спрацював пресинг, а Адеємі скористався пасом Фюлькруга.

У паралельному матчі забив Ньюкасл, а це означало, що ПСЖ вилітає. Французи рвонули вперед і швидко відігралися. Мбаппе обіграв кількох опонентів, після чого м'яч відскочив до Заїра-Емері. 17-річний хавбек прошив і захисників, і голкіпера.

Здавалося, що ПСЖ вирвав перемогу, коли Мбаппе відкрився під пас Хакімі, вийшов сам на сам з голкіпером і точно пробив у дальній кут. Однак судді з допомогою VAR скасували гол через офсайд. До фінального свистка гості так і не знайшли свій момент.

На щастя для Парижа, у паралельному матчі Мілан обіграв Ньюкасл. Французи та італійці набрали по 8 очок, але Париж має перевагу за особистими зустрічами, тому фінішує другим і виходить у плей-офф. Борусія виграла найсильніший квартет ЛЧ.