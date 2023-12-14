Килиан Мбаппе настаивал на атакующей игре ПСЖ в конце матча 6 тура ЛЧ с дортмундской Боруссией, а Луис Энрике решил сделать ставку на оборону.

При счёте 1:1 в матче 6-го тура группового этапа ЛЧ между Боруссией Д и ПСЖ форвард гостей Килиан Мбаппе не согласился с решением главного тренера Луиса Энрике играть на удержание результата. Об этом информирует Voetbal International, ссылаясь на французские СМИ.

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Сообщается, что Мбаппе настаивал на том, чтобы парижане продолжили атаковать и забили победный мяч. Луис Энрике, в свою очередь, дал правому защитнику Ашрафу Хакими задание "сесть" в оборону и не слишком активно бегать вперёд. Победа означала для ПСЖ завоевание первого места в группе и более легкий соперник во время жеребьёвки 1/8 финала турнира. В конце концов матч завершился вничью, и ПСЖ стал вторым – благодаря победе Милана над Ньюкаслом в параллельном матче.

"Разочарование Мбаппе? Это нормально. Мы создали пять голевых моментов. Было бы просто глупо пропустить второй мяч после 85-й минуты. Если игрок расстроен, я должен справиться с напряжением, это моя обязанность", – отметил Луис Энрике.

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