Барселона повела в рахунку під кінець першого тайму. Ямал прострілив з правого флангу, Доннарумма не дуже вдало зіграв на виході і м'яч відскочив до Рафіньї, який розстріляв фактично порожні ворота.

Барселона перемогла ПСЖ в епічній битві з п'ятьма голами – феєричний провал Доннарумми допоміг каталонцям

Старт другого тайму був за ПСЖ. Спочатку після прострілу та рикошету м'яч відлетів до Дембеле, який ударом на силу з меж штрафного зрівняв рахунок. А вже через 3 хвилини Фабіан Руїс тонко зіграв під забігання Вітіньї, який з ходу пробив під рукою тер Штегена.

Рафінья оформив дубль після шедевральної передачі Педрі – бразилець в дотик з лету зробив рахунок 2:2. А перемогу Барселоні приніс Крістенсен, який забив після подачі з кутового.