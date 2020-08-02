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Мбаппе может сыграть с Аталантой в Лиге чемпионов – форвард ПСЖ восстанавливается быстрее, чем ожидалось

17:20 - Читати українською
Мбаппе может сыграть с Аталантой в Лиге чемпионов – форвард ПСЖ восстанавливается быстрее, чем ожидалось
Килиан Мбаппе / ФК ПСЖ

Парижане все еще надеются на участие своего бомбардира в крайне важном поединке Лиги чемпионов.

 

Как известно, Килиан Мбаппе получил травму в победном финале Кубка Франции против Сент-Этьена. Ожидалось, что чемпион мира не поможет команде Томаса Тухеля в четвертьфинале ЛЧ против Аталанты, но не все так плохо.

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Как отметил один из родственников форварда, Мбаппе восстанавливается с опережением графика. Вероятность его выхода на поле против Малиновского и Ко оценивается в высокие 90%. На следующей неделе Килиан должен вернуться к тренировкам, сообщает Paris Fans.

Напомним, матч Аталанта – ПСЖ пройдет 12 августа.

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Лига чемпионов ПСЖ ПСЖ Килиан Килиан Мбаппе Аталанта - ПСЖ
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