Визначилася четвірка гравців, які поборються за звання найкращого у першому турі групового етапу ЛЧ.

УЄФА на своєму офіційному сайті пропонує голосувати за Пйотра Зєліньскі, Кіліана Мбаппе, Роберта Лєвандовскі або Лероя Сане.

ПСЖ завдяки дублю Мбаппе здолав Ювентус, Бенфіка з божевільним голом на класі перемогла впертий Маккабі

Хавбек Наполі став головним героєм розгрому Ліверпуля, оформивши 2+1. Мбаппе відвантажив два голи Ювентусу, які стали вирішальними для перемоги. Лєвандовскі хет-триком порозважався у матчі Барси проти Вікторії Пльзень, а Сане голом та асистом приніс Баварії перемогу над Інтером.

Додамо, що наступний тур Ліги чемпіонів відбудеться вже за тиждень.

ЛЧ: Барселона знищила Вікторію з хет-триком Лєвандовскі, Наполі принизив Ліверпуль, диво-тріумф Атлетіко на 90+11