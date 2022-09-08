Мбаппе і Лєвандовскі, але без Холанда – УЄФА оголосив претендентів на гравця тижня в Лізі чемпіонів
Визначилася четвірка гравців, які поборються за звання найкращого у першому турі групового етапу ЛЧ.
УЄФА на своєму офіційному сайті пропонує голосувати за Пйотра Зєліньскі, Кіліана Мбаппе, Роберта Лєвандовскі або Лероя Сане.
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Хавбек Наполі став головним героєм розгрому Ліверпуля, оформивши 2+1. Мбаппе відвантажив два голи Ювентусу, які стали вирішальними для перемоги. Лєвандовскі хет-триком порозважався у матчі Барси проти Вікторії Пльзень, а Сане голом та асистом приніс Баварії перемогу над Інтером.
Додамо, що наступний тур Ліги чемпіонів відбудеться вже за тиждень.
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