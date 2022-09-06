У вівторок стартували перші матчі у групі Н. Читайте звіт про них на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, група Н

ПСЖ – Ювентус – 2:0

Голи: Мбаппе, 6, 22

Бенфіка – Маккабі Хайфа – 2:0

Голи: Р. Сілва, 50, Грімальдо, 55

Наставник ПСЖ пояснив, чому не вважає парижан фаворитами Ліги чемпіонів

ПСЖ з перших секунд кинувся на ворота Ювентуса і вже на 6-й хвилині вийшов вперед. Мбаппе отримав закидання від Неймара у воротарський і під опікою оборонця з льоту пробив у дальній кут

В середині тайму Мілік втратив стовідсотковий шанс зрівняти – він, перебуваючи впритул перед Доннарумою, головою замикав навіс – Джанлуїджі дивом зреагував і парирував. Рамос перебуваючи вже на п'ятій точці на лінії воріт за мить зумів запобігти голу, заблокувавши добивання. У відповідь Кіліан оформив дубль. Зігравши у стінку з Хакімі Мбаппе ледь не порвав сітку потужним ударом.

За трохи Бремер скосив зіркового нападника і гравці ледь не влаштували побоїще. Штовханина завершилась лікарями, "гірчичниками" і стандартом. За 10 хвилин до перерви Неймар картинно впав у штрафному Юве і вимагав пенальті, довго валяючи на полі – арбітр не повівся на "професійне пірнання" бразильця. Загалом туринці на тлі ПСЖ виглядали доволі жалюгідно, рідко перетинаючи середину поля і, переважно, обороняючись.

По перерві Аллегрі випустив Маккені і вгадав з заміною – Вестон зумів скоротити ударом головою після навісу з кутового. Влаховіч майже одразу міг зрівнювати, але знову чудово зіграв італійський кіпер парижан. В середині другого тайму Мессі зробив все, аби Мбаппе оформив хет-трик – викотив на хід у штрафний за спини захисників – але Кіліан примудрився пробити повз дальню стійку. Згодом пробивав вже сам аргентинець – Перін легко забрав. Локателі на 81-й мав шанс, але знову всюдисущий Доннарумма гідно відпрацював у рамці. Перед самим свистком Неймар розстрілював Періна, але той у падінні ногами відбив м'яч.

У ще одному матчі цієї групи Бенфіка приймала Макабі з Хайфи. Ізраїльтяни у першій сорокап'ятихвилинці грали на рівних, вдало оборонялись і не дозволяли супернику створювати щось біля своїх воріт. Перший по-справжньому небезпечний (і як виявилось згодом єдиний) момент у першому таймі виник лише на 30-й хвилині – Рафа Сілва вирішив перевірити на пильність воротаря і цілив з меж штрафного у правий кут. Американський кіпер Маккабі відпрацював на відмінно. Наставник ізраїльтян ще у першому таймі змушений був робити вимушену заміну – нігерійський хавбек Алі Мохамед травмувався і не зміг продовжити гру.

Одразу по перерві Бенфіка забила. Грімальдо з лівого флангу навісив у штрафний і Рафа Сілва, носком зачепивши сферу, переправив її у правий кут. За 5 хвилин вже асистент відзначився голом – божевільним ударом з далекої відстані він перекинув м'яч через голкіпера, який вийшов далеко з воріт.

Que golooo do Grimaldo pic.twitter.com/1Dlo3S7aS7 — DokzZ (@venda_da) September 6, 2022

Тренер Маккабі намагався врятувати гру замінами, але і тут не щастило: Подгоряну зміг провести на полі лише 13 хвилин, а уродженець Миколаєва Рукавиця погоди на полі не зробив. Як наслідок, достойна поразка іменитому супернику.

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