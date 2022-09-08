Определилась четверка игроков, которые сразятся за звание лучшего в первом туре группового этапа ЛЧ.

УЕФА на своем официальном сайте предлагает голосовать за Петра Зелиньски, Килиана Мбаппе, Роберта Левандовски или Лероя Сане.

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Хавбек Наполи стал главным героем разгрома Ливерпуля, оформив 2+1. Мбаппе отгрузил два гола Ювентусу, которые стали решающими для победы. Левандовски хет-триком поразвлекался в матче Барсы против Виктории Пльзень, а Сане голом и ассистом принес Баварии победу над Интером.

Напомним, следующий тур Лиги чемпионов состоится уже через неделю.

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