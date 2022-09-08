Мбаппе и Левандовски, но без Холанда – УЕФА объявил претендентов на игрока недели в Лиге чемпионов
Определилась четверка игроков, которые сразятся за звание лучшего в первом туре группового этапа ЛЧ.
УЕФА на своем официальном сайте предлагает голосовать за Петра Зелиньски, Килиана Мбаппе, Роберта Левандовски или Лероя Сане.
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Хавбек Наполи стал главным героем разгрома Ливерпуля, оформив 2+1. Мбаппе отгрузил два гола Ювентусу, которые стали решающими для победы. Левандовски хет-триком поразвлекался в матче Барсы против Виктории Пльзень, а Сане голом и ассистом принес Баварии победу над Интером.
Напомним, следующий тур Лиги чемпионов состоится уже через неделю.
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