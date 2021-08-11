"Ми намагалися грати у наш футбол, контролювати м'яч, отримувати задоволення. В принципі, так і було, за винятком останніх хвилин – не дограли і пропустили непотрібний гол. Треба працювати, щоб догравати кожну секунду до кінця.

Шахтар – Генк – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Чи не здається, що даємо багато створювати супернику? Ми працюємо над цим, хочемо завжди домінувати і бути з м'ячем. Без нього ми більше часу, тому... Так, є помилки, я згоден. Будемо розбирати. Ідеально поки що не виходить.

Чи налаштовуються гравці на єврокубки і чемпіонат по-різному? Не сказав би. Так, з Олександрією (1:2) зіграли дуже погано, але не в цьому справа. У єврокубках команди так не закриваються – з ними можна грати в футбол. Олександрія добре оборонялася – віддаю їм належне, молодці.

Я не завжди граю ліворуч, 2 матчі провів. Так, ми кайфуємо, коли з м'ячем і всі відкриваються, і ще й перемагаємо. Якщо суперник помилявся, це означає, що ми йому заважали дуже сильно. Думаю, у цьому теж наша заслуга. Вони також нас накривали, і ми втрачали м'яч – вони сприяли помилкам.

Монако – складний суперник? Чи думки вже про нього? Та ні. Наступний у нас Металіст 1925 – всі думки тільки про нього", – сказав Матвієнко в ефірі ТК Футбол.

Шахтар на класі виграв важкий бій в Генка й пройшов у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів