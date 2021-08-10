Шахтар – Генк – відео гола
21:07 - Читать на русском
Шахтар приймає Генк у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Дивіться відео найцікавіших моментів матчу Шахтар – Генк.
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"Гірники" повели в рахунку на 27-й хвилині. Додо прорвався правим флангом і відпасував Тете, а той витримав паузу й скинув під удар Лассіні Траоре – удар африканця був бездоганним.
Шахтар – Генк: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Відео гола Траоре:
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