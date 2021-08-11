"Мы пытались играть в наш футбол, контролировать мяч, получать удовольствие. В принципе, так и было, за исключением последних минут – не доиграли и пропустили ненужный гол. Надо работать, чтобы доигрывать каждую секунду до конца.

Шахтер – Генк – 2:1 – видео голов и обзор матча

Не кажется ли, что даем много создавать сопернику? Мы работаем над этим, хотим всегда доминировать и быть с мячом. Без него мы больше времени, поэтому... Да, есть ошибки, я согласен. Будем разбирать. Идеально пока не получается.

Настраиваются ли игроки на еврокубки и чемпионат по-разному? Не сказал бы. Да, с Александрией (1:2) сыграли очень плохо, но не в этом дело. В еврокубках команды так не закрываются – с ними можно играть в футбол. Александрия хорошо оборонялась – отдаю им должное, молодцы.

Я не всегда играю слева, 2 матча провел. Да, мы кайфуем, когда с мячом и все открываются, и еще побеждаем. Если соперник ошибался, это означает, что мы ему мешали очень сильно. Думаю, в этом тоже наша заслуга. Они также нас накрывали, а мы теряли мяч.

Монако – сложный соперник? Мысли уже о нем? Да нет. Следующий у нас Металлист 1925 – все мысли только о нем", – сказал Матвиенко в эфире ТК Футбол.

Шахтер на классе выиграл тяжелый бой у Генка и прошел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов