Голкіпер "гірників" Анатолій Трубін визнаний найкращим гравцем поєдинку, інформує Команда 1. Загалом 19-річний воротар набрав 340 балів, що стало найкращим показником серед усіх гравців обох колективів.

Шахтар – Реал – 2:0 – відео голів і огляд матчу

У поєдинку з Реалом він відбив сім ударів по воротах, зробив п'ять перехоплень і віддав 40 передач з точністю 83%. У топ-3 найкращих гравців зустрічі увійшли також Вітао (339 набраних балів) та Микола Матвієнко (326).

Зауважимо, Шахтар обіграв Реал (2:0) у 5-му турі Ліги чемпіонів та закрутив неймовірну інтригу в квартеті В. У наступному матчі "гірники" протистоятимуть Інтеру.

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