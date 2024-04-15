"Кожен гравець у моїй команді хоче перемогти. ПСЖ ніколи не вдавалося пройти кваліфікацію після поразки в першому матчі вдома, але завтра буде день, коли ми зробимо це і пройдемо у наступний раунд. Ми переконані, що зможемо переломити ситуацію. Матч-відповідь буде іншим. У нас був час проаналізувати та покращити нашу гру. Результат першої зустрічі не відображає того, на що ми заслуговували.

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Ми піднімаємося після падінь, у цьому вся суть спорту вищого рівня. Спортсмен має це знати. На тренуванні ми змогли добре підготувати нашу стратегію. Знову ж таки, ми готові грати у свою гру. Барса може використовувати довгі передачі на Лєвандовскі. Припущу, що гра буде схожою – з голами обох команд", – цитує Луїса Енріке офіційний сайт УЄФА.

Матч Барселона – ПСЖ відбудеться у вівторок, 16 квітня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

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