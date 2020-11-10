Ліверпуль має серйозні проблеми із організацією виїзду в Данію, де йому належить зіграти з місцевим Мітьюлландом.

Новий штам коронавірусу, який передається від норок до людини, може зірвати матч Ліги чемпіонів між Ліверпулем і Мітьюлландом, повідомляє Mundo Deportivo.

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Зазначається, якщо гра відбудеться, то після повернення з Данії команді Юргена Клоппа доведеться піти на двотижневий карантин. Ці протоколи були скасовані для елітних спортсменів і спортсменок після відновлення змагань, однак це не стосується Данії, де виявили новий штам коронавірусу.

Нагадаємо, матч Мітьюлланд – Ліверпуль запланований на 9 грудня. У другому турі англійський клуб обіграв суперника з рахунком 2:0. Після трьох зіграних матчів "червоні" набрали максимум очок та очолюють групу D, данці з нулем пунктів розташувалися на дні квартету.

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