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Матч Ліги чемпіонів перенесли через коронавірус

20:41 - Читать на русском
Матч Ліги чемпіонів перенесли через коронавірус
ФК Лінфілд / Фото з відкритих джерел

Матч попереднього раунду Ліги чемпіонів 2020/21 між Дрітою та Лінфілдом перенесено через сумнозвісну хворобу.

На коронавірус захворіли двоє гравців Дріти з Косово, що унеможливлює проведення поєдинку з Лінфілдом, інформує BBC Sports.

Двоє гравців Динамо захворіли на коронавірус

Матч мав відбутись сьогодні, 11 серпня, в швейцарському Ньйоні. Тамтешня влада вирішила відправити всю команду на карантин. Рішення про перенесення матчу вже найближчим часом буде ухвалено Контрольно-дисциплінарним органом УЄФА. Ймовірно, матч відбудеться 14 серпня.

Зазначимо, що переможець цієї пари вийде в перший кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів, де зіграє проти польської Легії.

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Теги
Дріта Дріта коронавірус Лінфілд Лінфілд Ліга чемпіонів
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