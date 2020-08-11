Матч Лиги чемпионов перенесли из-за коронавируса

Коронавирусом заболели двое игроков Дрити из Косово, что делает невозможным проведение поединка с Линфилдом, информирует BBC Sports.

Двое игроков Динамо заболели коронавирусом

Матч должен был состояться сегодня, 11 августа, в швейцарском Ньоне. Но местные власти решили отправить всю команду на карантин. Решение о переносе матча уже в ближайшее время будет принято Контрольно-дисциплинарным органом УЕФА. Вероятно, поединок состоится 14 августа.

Отметим, что победитель этой пары выйдет в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет против польской Легии.

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