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Мартінес: Готуємо Компані на третій матч ЧС-2018

16 червня 23:28 172 Читать на русском
Мартінес: Готуємо Компані на третій матч ЧС-2018
Венсан Компані / Getty Images

Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес розповів про відновлення двох центрбеків "червоних дияволів" – Венсана Компані та Томаса Вермалена.

"Ризик є завжди, оскільки кожен гравець може отримати травму в будь-який момент. Ми завжди повинні приймати рішення, засновані на медичних рекомендаціях.

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Компані може бути задіяний у третій грі, Вермален відновлюється із позитивною динамікою, він зараз у Москві. Думаю, що з медичної точки зору Томас цілком може грати в наступних двох іграх, нам потрібен такий гравець на полі, його досвід потрібен у грі", – цитує Мартінеса ТАСС.

Перший матч на чемпіонаті світу-2018 збірна Бельгії проведе в понеділок, 18 червня. Суперником команди Роберто Мартінеса стане збірна Панами. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

ЧС-2018 1 тур

Бельгія - Панама: Понеділок 18 червня 2018

Бельгія
Матч завершено
3 : 0
Панама
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Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Бельгія Бельгія Бельгія - Панама Роберто Мартінес Роберто Мартінес Томас Вермален Томас Вермален Венсан Компані Венсан Компані
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