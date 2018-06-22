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Мартинес: Готовим Компани на третий матч ЧМ-2018

16 июня 23:28 60 Читати українською
Мартинес: Готовим Компани на третий матч ЧМ-2018
Венсан Компани / Getty Images

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о восстановлении двух центрбеков "красных дьяволов" – Венсана Компани и Томаса Вермалена.

"Риск есть всегда, поскольку каждый игрок может получить травму в любой момент. Мы всегда должны принимать решения, основанные на медицинских показаниях.

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Компани может быть задействован в третьей игре, Вермален восстанавливается с положительной динамикой, он сейчас в Москве. Думаю, что с медицинской точки зрения Томас вполне может играть в следующих двух играх, нам нужен такой игрок на поле, его опыт нужен в игре", – цитирует Мартинеса ТАСС.

Первый матч на чемпионате мира-2018 сборная Бельгии проведет в понедельник, 18 июня. Соперником команды Роберто Мартинеса станет сборная Панамы. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2018 1 тур

Бельгия - Панама: Понедельник 18 июня 2018

Бельгия
Матч окончен
3 : 0
Панама
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Теги
ЧМ 2018 Бельгия Бельгия Чемпионат мира-2018 Бельгия - Панама Роберто Мартинес Роберто Мартинес Томас Вермален Томас Вермален Венсан Компани Венсан Компани
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