Мартинес: Готовим Компани на третий матч ЧМ-2018

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о восстановлении двух центрбеков "красных дьяволов" – Венсана Компани и Томаса Вермалена.

"Риск есть всегда, поскольку каждый игрок может получить травму в любой момент. Мы всегда должны принимать решения, основанные на медицинских показаниях.

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Компани может быть задействован в третьей игре, Вермален восстанавливается с положительной динамикой, он сейчас в Москве. Думаю, что с медицинской точки зрения Томас вполне может играть в следующих двух играх, нам нужен такой игрок на поле, его опыт нужен в игре", – цитирует Мартинеса ТАСС.

Первый матч на чемпионате мира-2018 сборная Бельгии проведет в понедельник, 18 июня. Соперником команды Роберто Мартинеса станет сборная Панамы. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.