Марсьяль не вважає Манчестер Юнайтед фаворитом у протистоянні з ПСЖ

Нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з ПСЖ.

"Зараз ми підходимо до ігор інакше, намагаємося виконувати те, що просить тренер. Звичайно, грати в такому стилі нам простіше, ніж в тому, в якому нас просили діяти до цього. У нас все вдається, і нам під силу продовжувати досягати успіху.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Не вважаю нас фаворитами. У них є травмовані, але в складі ПСЖ багато хороших гравців, здатних їх замінити. Це буде чудовий матч. Сподіваюся, ми переможемо", – цитує Марсьяля прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Манчестер Юнайтед – ПСЖ відбудеться завтра, 12 лютого, о 22:00 за київським часом.

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