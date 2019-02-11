Марсьяль не считает Манчестер Юнайтед фаворитом в противостоянии с ПСЖ

Нападающий Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ.
"Сейчас мы подходим к играм иначе, стараемся выполнять то, что требует тренер. Конечно, играть в таком стиле нам проще, чем в том, в котором нас просили действовать до этого. У нас все удается, и нам под силу продолжать добиваться успеха.
Манчестер Юнайтед – ПСЖ: прогноз на матч Лиги чемпионов
Не считаю нас фаворитами. У них есть травмированные, но в составе ПСЖ много хороших игроков, способных их заменить. Это будет отличный матч. Надеюсь, мы победим", – цитирует Марсьяля пресс-служба УЕФА.
Напомним, матч Манчестер Юнайтед – ПСЖ состоится завтра, 12 февраля, в 22:00 по киевскому времени.
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