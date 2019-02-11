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Марсьяль не считает Манчестер Юнайтед фаворитом в противостоянии с ПСЖ

11 февраля 19:07 73 Читати українською
Марсьяль не считает Манчестер Юнайтед фаворитом в противостоянии с ПСЖ
Антони Марсьяль / фото из соцсетей

Нападающий Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ.

"Сейчас мы подходим к играм иначе, стараемся выполнять то, что требует тренер. Конечно, играть в таком стиле нам проще, чем в том, в котором нас просили действовать до этого. У нас все удается, и нам под силу продолжать добиваться успеха.

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Не считаю нас фаворитами. У них есть травмированные, но в составе ПСЖ много хороших игроков, способных их заменить. Это будет отличный матч. Надеюсь, мы победим", – цитирует Марсьяля пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч Манчестер Юнайтед – ПСЖ состоится завтра, 12 февраля, в 22:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов1/8 финалаОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - ПСЖ: Вторник 12 февраля 2019

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 2
ПСЖ
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Теги
Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - ПСЖ Антони Марсьяль Антони Марсьяль
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