Марсьяль не считает Манчестер Юнайтед фаворитом в противостоянии с ПСЖ

Нападающий Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ.

"Сейчас мы подходим к играм иначе, стараемся выполнять то, что требует тренер. Конечно, играть в таком стиле нам проще, чем в том, в котором нас просили действовать до этого. У нас все удается, и нам под силу продолжать добиваться успеха.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ: прогноз на матч Лиги чемпионов

Не считаю нас фаворитами. У них есть травмированные, но в составе ПСЖ много хороших игроков, способных их заменить. Это будет отличный матч. Надеюсь, мы победим", – цитирует Марсьяля пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч Манчестер Юнайтед – ПСЖ состоится завтра, 12 февраля, в 22:00 по киевскому времени.

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