Манчестер Юнайтед – ПСЖ: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Манчестер Юнайтед та ПСЖ зустрінуться в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Манчестер Юнайтед – ПСЖ відбудеться 12 лютого в Манчестері на стадіоні Олд Траффорд. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Доля Сульшера у Манчестер Юнайтед буде залежати від результату матчів з ПСЖ в Лізі чемпіонів

Манчестер Юнайтед – ПСЖ, прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів:

William Hill вважає господарів фаворитом поєдинку. На перемогу Манчестер Юнайтед приймають ставки з коефіцієнтом 2.30. На нічию пропонують поставити з коефіцієнтом 3.40, а перемога ПСЖ оцінюється у 3.00.

Bwin виставили практично такі ж котування на матч. Перемога господарів оцінюється в 2.25, а на вікторію французів пропонують коефіцієнт 3.50. На нічию – 3.10.

Нагадаємо, ПСЖ посів перше місце в групі з Ліверпулем, Наполі та Црвеною Звездою. Манчестер Юнайтед фінішував другим у квартеті з Ювентусом, Валенсією та Янг Бойз.

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До слова, ПСЖ перед цим матчем відчуває серйозні кадрові проблеми. Матч пропустять Неймар та Едінсон Кавані, також під сумнівом участь Меньє. В складі Манчестер Юнайтед всі лідери команди готові до гри.

Матч-відповідь ПСЖ – Манчестер Юнайтед пройде у Парижі 6 березня. Початок о 22:00.