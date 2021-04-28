Захисник Реала Марсело не допоможе мадридцям у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі.

Бразилець був викликаний на виборчу дільницю у Мадриді на 4 травня, що позбавить можливості зіграти у півфіналі проти Челсі у Лондоні, повідомляє Cuatro.

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Реалу не допомогла і команда юристів – Виборча комісія відхилила прохання клубу відпустити футболіста, оскільки вважає, що Марсело зможе прилетіти в Лондон у день матчу, що є майже неможливо з урахуванням медичних протоколів УЄФА.

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До слова, Марсело провів лише 16 матчів у складі Реала у поточному сезоні, відзначившись 4 асистами. Перший півфінал між мадридцями та Челсі завершився з рахунком 1:1, матч-відповідь відбудеться 5 травня.

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