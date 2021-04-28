Форвард Реала Карім Бензема у першому півфіналі Ліги чемпіонів проти Челсі перевершив досягнення свого екс-одноклубника Кріштіану Роналду.

Гол у ворота Челсі дозволив Бензема стати найстаршим бомбардиром Реала у півфіналах ЛЧ – на момент гри йому виповнилося 33 роки та 129 днів, повідомляє твіттер УЄФА.

Реал — Челсі – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Попередній рекорд належав Кріштіану Роналду – 32 роки та 86 днів. Окрім цього, Бензема забив уже в четвертому півфіналі Ліги чемпіонів – до цього від француза страждали виключно німецькі гранди (дортмундська Борусія та двічі Баварія).

Нагадаємо, Реал та Челсі не змогли виявити сильнішого у першому півфіналі – гра завершилась із рахунком 1:1. Матч-відповідь запланований на 5 травня.

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