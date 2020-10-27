Головний тренер англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти марсельського Олімпіка дав шанс проявити себе Олександру Зінченку.

Український оборонець вперше в сезоні вийде в старті Сіті, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Зінченко через ушкодження пропустив початок сезону й лише кілька тижнів тому повернувся до занять у загальній групі. Минулих вихідних вихованець Шахтаря зіграв 13 хвилин проти Вест Хема в чемпіонаті Англії, замінивши Вокера. У двобої з Марселем компанію українцю в лінії оборони "містян" складуть Ляпорт, Діаш і той же Вокер.

До слова, в минулому сезоні Олександр Зінченко провів лише 2 матчі в Лізі чемпіонів.

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