Аталанта і Аякс зустрічаються в другому турі ЛЧ 2020/21. Стартові склади й посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч і онлайн-трансляція Аталанта – Аякс стартує о 22:00 за Києвом. Поєдинок групи D пройде в Бергамо – "богиня" вперше у своїй історії проведе домашній матч ЛЧ на рідній арені. Як відомо, у сезоні 2019/20 команда Руслана Маліновського грала в Мілані на Сан-Сіро.

В першому турі Аталанта розгромила на виїзді Мітьюлланд, а амстердамці вдома мінімально поступилися Ліверпулю. Таким чином, підопічні Гасперіні підходять до матчу в статусі лідера квартету.

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Руслан Маліновський розпочне поєдинок у запасі. Півзахисник збірної України пропустив гру в Данії через травму – відповідно, протистояння з Аяксом може стати дебютним для Маліновського в поточному сезоні ЛЧ.

Аталанта – Аякс: стартові склади команд:

Аталанта: Спортьєлло – Толої, Ромеро, Джімшиті – Хатебур, Пашаліч, Фройлер, Госенс – Ілічіч, Гомес – Сапата.

Аякс: Онана – Мазрауї, Схюрс, Блінд, Тальяфіко – Классен, Тадіч, Гравенберх – Антоні, Нерес, Траоре.