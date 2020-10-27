Главный тренер английского Манчестер Сити Хосеп Гвардиола в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против марсельского Олимпика дал шанс проявить себя Александру Зинченко.

Украинский защитник впервые в сезоне выйдет в старте Сити, сообщает официальный твиттер клуба.

Аталанта – Аякс: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов – Малиновский в заявке

Зинченко из-за повреждения пропустил начало сезона и только несколько недель назад вернулся к занятиям в общей группе. В минувшие выходные воспитанник Шахтера сыграл 13 минут против Вест Хэма в чемпионате Англии, заменив Уокера. В поединке с Марселем компанию украинцу в линии обороны "горожан" составят Ляпорт, Диаш и тот же Уокер.

К слову, в прошлом сезоне Александр Зинченко провел лишь 2 матча в Лиге чемпионов.

Роналду мріє про битву з Мессі, великі надії Зінченка, Шахтар не залишив Реалу права на помилку – вершки 2 туру ЛЧ