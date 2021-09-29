Захисник Шахтаря Марлон переконаний, що "гірники" могли досягти більшого у матчі проти Інтера (0:0).

"Не можу сказати, що це хороший результат, оскільки мали намір перемогти і набрати три очки. На жаль, не використали свої моменти.

Шахтар – Інтер – 0:0 – відеоогляд матчу

Ми продемонстрували збалансовану гру, добре діяли в атаці і обороні. Сподіваюся, ще додамо перед наступною грою проти Реала. І постараємося обіграти його", – цитує Марлона офіційний сайт УЄФА.

До слова, у двох перших турах Шахтар та Інтер набрали по одному очку, Реал здобув три пункти, а очолює квартет молдовський Шериф із максимальними показниками. Далі донеччани проведуть два матчі з мадридцями – 19 жовтня вдома, а 3 листопада на виїзді.

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