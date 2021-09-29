Марлон не удовлетворен ничьей с Интером и уже запугивает Реал
Защитник Шахтера Марлон убежден, что "горняки" могли достичь большего в матче против Интера (0:0).
"Не могу сказать, что это хороший результат, поскольку намеревались победить и набрать три очка. К сожалению, не использовали свои моменты.
Шахтер – Интер – 0:0 – видеообзор матча
Мы продемонстрировали сбалансированную игру, хорошо действовали в атаке и обороне. Надеюсь, еще добавим перед следующей игрой против Реала. И постараемся обыграть его", – цитирует Марлона официальный сайт УЕФА.
К слову, в двух первых турах Шахтер и Интер набрали по одному очку, Реал разжился тремя пунктами, а возглавляет квартет молдавский Шериф с максимальными показателями. Далее дончане проведут два матча с мадридцами -– 19 октября дома, а 3 ноября на выезде.
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