Защитник Шахтера Марлон убежден, что "горняки" могли достичь большего в матче против Интера (0:0).

"Не могу сказать, что это хороший результат, поскольку намеревались победить и набрать три очка. К сожалению, не использовали свои моменты.

Шахтер – Интер – 0:0 – видеообзор матча

Мы продемонстрировали сбалансированную игру, хорошо действовали в атаке и обороне. Надеюсь, еще добавим перед следующей игрой против Реала. И постараемся обыграть его", – цитирует Марлона официальный сайт УЕФА.

К слову, в двух первых турах Шахтер и Интер набрали по одному очку, Реал разжился тремя пунктами, а возглавляет квартет молдавский Шериф с максимальными показателями. Далее дончане проведут два матча с мадридцами -– 19 октября дома, а 3 ноября на выезде.

Шахтер потерял очки с Интером в домашнем матче ЛЧ – Пятов стал героем развязки