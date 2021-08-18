"Ми отримали чудовий результат. Це саме те, чого ми прагнули, адже ми добре грали. Думаю, у матчі-відповіді ми зможемо додати.

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Наш голкіпер провів відмінний матч. Те, як він грав ногами і його сейви – це додало сміливості всій команді", – сказав Марлон у коментарі офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, напередодні "гірники" у першому поєдинку плей-офф Ліги чемпіонів здолали Монако з рахунком 1:0. Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 25 серпня. Початок зустрічі о 22:00.

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