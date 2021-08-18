Бразильский защитник "оранжево-черных" Марлон прокомментировал победу над французской командой в первом матче плей-офф самого престижного еврокубка.

"Мы получили прекрасный результат. Это именно то, чего мы хотели, ведь мы хорошо играли. Думаю, в ответном матче мы сможем добавить.

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Наш голкипер провел отличный матч. То, как он играл ногами и его сейвы – это придало смелости всей команде", – сказал Марлон в комментарии официальному сайту УЕФА.

Напомним, накануне "горняки" в первом поединке плей-офф Лиги чемпионов одолели Монако со счетом 1:0. Ответный матч состоится через неделю, 25 августа. Начало встречи в 22:00.

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