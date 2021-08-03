Генк приймає Шахтар в рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів і найкращих моментів поєдинку.

Після провалу оборони "гірників" на 39-й хвилині Іто подав із правого флангу, а Пол Онуачу переграв Вітао на другому поверсі та вгатив м'яч у сітку.

Генк – Шахтар: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Відео гола Онуачу:

Шахтар зумів відігратися на 62-й хвилині. Муньйос збив Педрінью у власному штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті. Одинадцятиметровий узявся виконувати Тете й таки переграв голкіпера, хоч і не без труднощів.

Відео гола Тете: