Генк – Шахтар – відео голів
22:34 - Читать на русском
Генк приймає Шахтар в рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів і найкращих моментів поєдинку.
78' live
Тете 63’
63’ Тете
Після провалу оборони "гірників" на 39-й хвилині Іто подав із правого флангу, а Пол Онуачу переграв Вітао на другому поверсі та вгатив м'яч у сітку.
Генк – Шахтар: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Відео гола Онуачу:
Шахтар зумів відігратися на 62-й хвилині. Муньйос збив Педрінью у власному штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті. Одинадцятиметровий узявся виконувати Тете й таки переграв голкіпера, хоч і не без труднощів.
Відео гола Тете:
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter