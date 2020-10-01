Мирон Маркевич вказав на проблемні місця Динамо, які слід усунути перед виступами в групі ЛЧ.

"Динамо повинно позбутися баласту, а молодих гравців потрібно тримати в команді і ще купити чотирьох футболістів. Тоді це буде київське Динамо. Як можна відпускати молодих і перспективних футболістів, залишаючи будь-кого?

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Динамо потрібен ще один форвард, гравець в опорну зону і захист підсилити. Думаю, тут тренерові видніше... Це все на мою думку, але підсилення для Ліги чемпіонів потрібно, однозначно. Далі не буде Гентів і АЗ", – розповів Маркевич в коментарі 1927.kiev.

Додамо, що сьогодні (1 жовтня) відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, на якому Динамо та Шахтар дізнаються своїх суперників.

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