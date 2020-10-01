Мирон Маркевич указал на проблемные места Динамо, которые следует устранить перед выступлениями в группе ЛЧ.

"Динамо должно избавиться от балласта, а молодых игроков нужно держать в команде и еще купить четырех футболистов. Тогда это будет киевское Динамо. Как можно отпускать молодых и перспективных футболистов, оставляя любого?

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Динамо нужен еще один форвард, игрок в опорную зону и защиту усилить. Думаю, здесь тренеру виднее... Это все по моему мнению, но усиление для Лиги чемпионов нужно, однозначно. Дальше не будет Гентов и АЗ", – рассказал Маркевич в комментарии 1927.kiev.

Добавим, что сегодня (1 октября) состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, в которой Динамо и Шахтер узнают своих соперников.

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