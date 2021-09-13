"Якщо відверто, то в попередньому раунді Бенфіці явно пощастило в протистоянні з ПСВ. Її суперник більше заслуговував виходу до групового турніру Ліги чемпіонів. Будемо сподіватися, що в тих матчах португальці витратили свій ліміт везіння. У такому випадку шанси Динамо підвищуються.

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Думаю, киянам цілком під силу обіграти Бенфіку. Лісабонці не справляють враження непереможної команди навіть у чемпіонаті Португалії. Рахунок не має значення. Головне, щоб він був на користь Динамо.

Хоча у киян по декількох позиціях є питання. Зокрема, хто буде діяти на вістрі атаки. Я вважаю, що це повинен бути профільний центральний нападник, а не півзахисник, який тимчасово змінив амплуа. Все ж Ліга чемпіонів – не місце для експериментів", – цитує Маркевича Meta-ratings.com.ua.

Нагадаємо, у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів Динамо приймає Бенфіку, матч запланований на 14 вересня, початок о 22:00.

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