"Если откровенно, то в предыдущем раунде Бенфике явно повезло в противостоянии с ПСВ. Ее соперник больше заслуживал выхода в групповой турнир Лиги чемпионов. Будем надеяться, что в тех матчах португальцы потратили свой лимит везения. В таком случае шансы Динамо повышаются.

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Думаю, киевлянам вполне по силам обыграть Бенфику. Лиссабонцы не производят впечатления непобедимой команды даже в чемпионате Португалии. Счет не имеет значения. Главное, чтобы он был в пользу Динамо.

Хотя у киевлян по нескольким позициям есть вопросы. В частности, кто будет действовать на острие атаки. Я считаю, что это должен быть профильный центральный нападающий, а не полузащитник, временно сменил амплуа. Все же Лига чемпионов – не место для экспериментов", – цитирует Маркевича Meta-ratings.com.ua.

Напомним, в первом туре группового этапа Лиги чемпионов Динамо принимает Бенфику, матч запланирован на 14 сентября, начало в 22:00.

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