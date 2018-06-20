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Маріуполь дізнався ім'я суперника в Лізі Європи

16:26 1697 Читать на русском
Маріуполь дізнався ім'я суперника в Лізі Європи
Юргорден / офіційний сайт Юргордена

Сьогодні у Ньйоні відбулося жеребкування першого та другого кваліфікаційних раундів Ліги Європи. Свого суперника дізнався український Маріуполь.

У другому кваліфікаційному раунді турніру Маріуполь зіграє проти шведського Юргордена.

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Перший матч буде виїзним для приазовців. Його вони проведуть 26 липня. Через тиждень, 2 серпня, Маріуполь прийматиме Юргорден в Україні.

Додамо, що для команди з Маріуполя це буде друга єврокубкова кампанія в історії. Дебют відбувся 2004 року, коли тоді ще Металург у ролі переможця конкурсу Fair Play виступив у кваліфікації Кубку УЄФА, де спочатку пройшов вірменський Бананц, а потім поступився австрійській Аустрії.

Також у Лізі Європи зіграють луганська Зоря та полтавська Ворскла.

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Головне Маріуполь Маріуполь Ліга Європи Юргорден Юргорден
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