Мариуполь узнал имя соперника в Лиге Европы

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка первого и второго квалификационных раундов Лиги Европы. Своего соперника узнал украинский Мариуполь.

Во втором квалификационном раунде турнира Мариуполь сыграет против шведского Юргордена.

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Первый матч будет выездным для приазовцев. Его они проведут 26 июля. Через неделю, 2 августа, Мариуполь будет принимать Юргорден в Украине.

Добавим, что для команды из Мариуполя это будет вторая еврокубковая кампания в истории. Дебют состоялся в 2004 году, когда тогда еще Металлург в роли победителя конкурса Fair Play выступил в квалификации Кубка УЕФА, где сначала прошел армянский Бананц, а затем уступил австрийской Аустрии.

Также в Лиге Европы сыграют луганская Заря и полтавская Ворскла.