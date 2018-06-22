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Мариуполь узнал имя соперника в Лиге Европы

20 июня 16:32 1119 Читати українською
Мариуполь узнал имя соперника в Лиге Европы
Юргорден / официальный сайт Юргордена

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка первого и второго квалификационных раундов Лиги Европы. Своего соперника узнал украинский Мариуполь.

Во втором квалификационном раунде турнира Мариуполь сыграет против шведского Юргордена.

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Первый матч будет выездным для приазовцев. Его они проведут 26 июля. Через неделю, 2 августа, Мариуполь будет принимать Юргорден в Украине.

Добавим, что для команды из Мариуполя это будет вторая еврокубковая кампания в истории. Дебют состоялся в 2004 году, когда тогда еще Металлург в роли победителя конкурса Fair Play выступил в квалификации Кубка УЕФА, где сначала прошел армянский Бананц, а затем уступил австрийской Аустрии.

Также в Лиге Европы сыграют луганская Заря и полтавская Ворскла.

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Главное Юргорден Юргорден Мариуполь Мариуполь Лига Европы
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