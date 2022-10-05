Повернення єврокубків після паузи на матчі збірних вийшло дуже яскравим.

Уже два матчі, які припали на ранній слот, натякнули, що вечір буде спекотний. Баварія забила 5 голів Вікторії Пльзень. Особливо розкішним вийшов м'яч Садіо Мане, який у стилі Мессі накрутив ледь не півкоманди суперника.

Баварія ефектно розбила Вікторію: слаломний шедевр Мане, легкий дубль Сане, жодного натяку на кризу

Героєм Марселя став Антоніо Адан. Екс-голкіпер Реала й Атлетіко підставив Спортінг. Капітан лісабонців пропустив ганебний гол від Санчеса, помилився під час другого гола провансальців, а згодом отримав червону за гру рукою за межами штрафного. Усе це лише за 23 хвилини.

У слоті на 22:00 окремої уваги вартий Наполі, який 6 разів розписався у воротах Аякса. Також згадаємо розкішний штрафний від Трента і поразку Атлетіко від Брюгге з нереалізованим пенальті Грізманна.

Наполі знищив Аякс з тенісним рахунком в ЛЧ, Ліверпуль впорався з Рейнджерс завдяки філігранному удару Трента