Уже два матча, пришедшихся на ранний слот, намекнули, что вечер будет жарким. Бавария забила 5 голов Виктории Пльзень. Особенно роскошным получился мяч Садио Мане, кторый в стиле Месси накрутил едва ли не полкоманды соперника.

Бавария эффектно разбила Викторию: слаломный шедевр Мане, легкий дубль Сане, никакого намека на кризис

Героем Марселя стал Антонио Адан. Экс-голкипер Реала и Атлетико подставил Спортинг. Капитан лиссабонцев пропустил позорный гол от Санчеса, ошибся во время второго гола провансальцев, а затем получил красную за игру рукой за пределами штрафной. Все это всего за 23 минуты.

В слоте на 22:00 особого внимания стоит Наполи, который 6 раз расписался в воротах Аякса. Также вспомним роскошный штрафной от Трента и поражение Атлетико от Брюгге с нереализованным пенальти Гризманна.

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