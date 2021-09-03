Манчіні не знайшов пояснень невдачі з Болгарією
Керманич збірної Італії Роберто Манчіні прокоментував результат поєдинку 4-го туру кваліфікації до Мундіалю проти національної команди Болгарії (1:1).
"Ми створили багато нагод. Цей матч був одним із тих, у яких ми могли б зіграти ще хвилин 30 і не забити.
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Ми пропустили випадковий гол, напевне, варто було сфолити, щоб зупинити атаку. Усе можливе, щоб виграти цю гру, ми зробили. У неділю на нас чекає важлива гра проти Швейцарії, ми повинні перемогти", – цитує алленаторе Rai Sport.
Нагадаємо, що італійці не змогли здолати збірну Болгарії на Артеміо Франкі. Після голу К'єзи "леви" відповіли забитим м'ячем Ілієва.
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