У рамках 4-го туру кваліфікації до чемпіонату світу-2022 збірна Італії на власному полі не втримала перемогу над болгарською національною командою. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

На стадіоні Артеміо Франкі чемпіони Європи забили швидкий м'яч. На 16-й хвилині Федеріко К'єза влаштував сольний прохід правим флангом, змістився до центру, обігрався з партнером і класно з лівої пробив у нижній кут.

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Болгари, однак, зрівняли ще до перерви. Це Десподов елегантно прострілив на лінію воротарського, де Атанас Ілієв в один дотик переправив м'яч у сітку. Італійці могли забити в другому таймі. Та Барелла, К'єза, Бонуччі та інші свої моменти змарнували.

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