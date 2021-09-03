"Мы создали много моментов. Этот матч был одним из тех, в которых мы могли бы сыграть еще минут 30 и не забить.

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Мы пропустили случайный гол, наверное, стоило сфолить, чтобы остановить атаку. Все возможное, чтобы выиграть эту игру, мы сделали. В воскресенье нас ждет важная игра против Швейцарии, мы должны победить", – цитирует алленаторе Rai Sport.

Напомним, что итальянцы не смогли одолеть сборную Болгарии на Артемио Франки. После гола Кьеза "львы" ответили забитым мячом Илиева.

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