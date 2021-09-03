Манчини не нашел объяснений неудачи с Болгарией
Наставник сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал результат поединка 4-го тура квалификации к Мундиалю против национальной команды Болгарии (1:1).
"Мы создали много моментов. Этот матч был одним из тех, в которых мы могли бы сыграть еще минут 30 и не забить.
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Мы пропустили случайный гол, наверное, стоило сфолить, чтобы остановить атаку. Все возможное, чтобы выиграть эту игру, мы сделали. В воскресенье нас ждет важная игра против Швейцарии, мы должны победить", – цитирует алленаторе Rai Sport.
Напомним, что итальянцы не смогли одолеть сборную Болгарии на Артемио Франки. После гола Кьеза "львы" ответили забитым мячом Илиева.
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